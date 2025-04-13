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В Ярославле мужчина разгромил подъезд и чуть не сжег свою квартиру

МЧС: в Ярославле неадекват разгромил подъезд и поджег квартиру
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МЧС России по Ярославской области

В Ярославле местный житель дома 54А по улице Суздальской начал крушить подъезд. Об этом написал Telegram-канал «Жесть Ярославль».

По словам очевидцев, после того, как соседи вызвали полицию, мужчина заперся в своей квартире и начал кричать, что подожжет свое жилье. Приехавшие сотрудники МЧС вскрыли дверь, и в этот момент буйный россиянин выполнил свою угрозу и поджег квартиру. Его задержали и доставили в психиатрическую больницу.

В пресс-службе МЧС показали фото разгромленной квартиры неадеквата после его задержания.

По данным пожарных, в результате инцидента уничтожено имущество на площади 4 кв. метра. Сама квартира дебошира оказалась закопчена на площади 40 квадратных метров. Возгорание потушили 10 спасателей. Уточняется, что пострадавших нет.

Накануне вечером появились сообщения о мощном взрыве в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске. По предварительной информации, в доме на Промышленной улице взорвался бытовой газ.

Ранее в Архангельске возбудили дело о поджоге четырех автомобилей полиции.

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