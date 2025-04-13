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В Архангельске возбудили дело о поджоге четырех автомобилей полиции

СК РФ: против жителя Архангельска возбудили дело о поджоге четырех машин полиции
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Житель города Архангельска стал фигурантом уголовного дела о поджоге служебных автомобилей. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Архангельской области в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего молодого человека. Гражданина обвиняют в том, что вечером 12 апреля он облил горючей жидкостью четыре служебные машины, стоявшие возле батальона дислокации патрульно-постовой службы полиции в Архангельске. После этого мужчина поджег транспортные средства.

«В результате пожара серьезно повреждены три автомобиля. <...> Пострадавших из числа сотрудников полиции и иных граждан нет», — говорится в заявлении.

Из него следует, что злоумышленника взяли под стражу прямо на месте происшествия. По словам самого молодого человека, он длительное время поддерживал связь с «неустановленными лицами», под влиянием которых и решился на поджог.

В результате в отношении жителя Архангельска было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Ожидается, что в скором времени суд изберет фигуранту меру пресечения. Следователи планируют требовать ареста обвиняемого.

Ранее в Московской области поймали серийного поджигателя вышек связи.

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