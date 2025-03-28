«Как будто на скейтборде стою»: россиянин — о землетрясении в Мьянме

Во время землетрясения в Мьянме были разрушены старые сооружения, в том числе храм в городе Мандалай. Об этом «Газете.Ru» рассказал россиянин Сергей, находившийся там во время ЧП. По словам мужчины, он сильно испугался, а местные — нет.

«Толчки были очень сильными. Как будто бы я на скейтборде стою, а под ним банка, и я должен держать равновесие. Я сейчас в Мандалай. Очень испугались. Разрушения есть, но не критические. В основном старые сооружения потрескались и частично разрушились. Я находился возле храма, он частично разрушился. Обстановка нормальная. Паники нету у местных, на первый взгляд», — сказал он.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7 балла.

Толчки чувствовались и в соседнем Таиланде, в Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, около 43 рабочих могут находиться под завалами. Данных по пострадавшим в обеих странах пока нет.

Ранее стало известно, что посольство РФ выясняет ситуацию о пострадавших от землетрясения в Таиланде.