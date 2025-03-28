Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Как будто на скейтборде стою»: россиянин — о землетрясении в Мьянме

Россиянин рассказал о разрушенном храме из-за землетрясения в Мьянме

Во время землетрясения в Мьянме были разрушены старые сооружения, в том числе храм в городе Мандалай. Об этом «Газете.Ru» рассказал россиянин Сергей, находившийся там во время ЧП. По словам мужчины, он сильно испугался, а местные — нет.

«Толчки были очень сильными. Как будто бы я на скейтборде стою, а под ним банка, и я должен держать равновесие. Я сейчас в Мандалай. Очень испугались. Разрушения есть, но не критические. В основном старые сооружения потрескались и частично разрушились. Я находился возле храма, он частично разрушился. Обстановка нормальная. Паники нету у местных, на первый взгляд», — сказал он.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7 балла.

Толчки чувствовались и в соседнем Таиланде, в Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, около 43 рабочих могут находиться под завалами. Данных по пострадавшим в обеих странах пока нет.

Ранее стало известно, что посольство РФ выясняет ситуацию о пострадавших от землетрясения в Таиланде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами