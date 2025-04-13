Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маленький ребенок выпил химическое вещество и попал в реанимацию в критическом состоянии

Во Владикавказе ребенок выпил химическое вещество и попал в реанимацию
close
Zhuravlev Andrey/Shutterstock/FOTODOM

Во Владикавказе полуторагодовалый малыш выпил химическое вещество у себя дома и попал в больницу в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на РДКБ сообщает «Россия 1. Алания».

В организм маленького ребенка в домашних условиях попало химическое вещество — информации о том, как это случилось, не поступало. Его доставили в медицинское учреждение, врачи диагностировали у пострадавшего химические ожоги ротовой полости, пищевода и дыхательных путей.

Ребенка поместили в отделение реанимации. Его состояние оценили как критическое. В данный момент врачи борются за его жизнь.

До этого уставшая от плача няня напоила 11-месячную девочку средством для очистки труб. Это вызвало у ребенка химические ожоги и обширные повреждения внутренних органов.

Ранее школьник решил изготовить водородную бомбу дома и попал в больницу вместе с сестрой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами