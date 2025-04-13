Маленький ребенок выпил химическое вещество и попал в реанимацию в критическом состоянии

Во Владикавказе ребенок выпил химическое вещество и попал в реанимацию

Во Владикавказе полуторагодовалый малыш выпил химическое вещество у себя дома и попал в больницу в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на РДКБ сообщает «Россия 1. Алания».

В организм маленького ребенка в домашних условиях попало химическое вещество — информации о том, как это случилось, не поступало. Его доставили в медицинское учреждение, врачи диагностировали у пострадавшего химические ожоги ротовой полости, пищевода и дыхательных путей.

Ребенка поместили в отделение реанимации. Его состояние оценили как критическое. В данный момент врачи борются за его жизнь.

До этого уставшая от плача няня напоила 11-месячную девочку средством для очистки труб. Это вызвало у ребенка химические ожоги и обширные повреждения внутренних органов.

Ранее школьник решил изготовить водородную бомбу дома и попал в больницу вместе с сестрой.