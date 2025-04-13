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Церковь опровергла главное заблуждение верующих об освященной вербе

РИА Новости: ветки вербы можно посадить, поставить в вазу, сжечь или выбросить
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Дмитрий Чалабов/РИА Новости

Православным верующим рассказали, что делать с освященными ветками вербы после празднования Вербного воскресенья. Инструкцию опубликовало РИА Новости.

Священнослужители отмечают, что единого принципа в вопросе утилизации растения нет. Согласно одной из традиций, ветки вербы можно поставить в вазу и хранить до самой Пасхи. Другие же не выбрасывают их в течение всего года — до следующего Воскресения Христова. Отмечается, что верба за 365 дней не завянет, не осыплется и не утратит свой вид.

Кроме того, веточку можно посадить на дачном участке или возле подъезда. Также их можно предать огню (попросту сжечь в печи), как это делают во многих храмах.

Также церковь не запрещает выбрасывать освященную вербу, вопреки заблуждениям верующих. Священники отмечают, что богохульства не будет, если отправить ветки в мусорное ведро.

Вербное воскресенье отмечается в 2025 году 13 апреля. В этот день принято ходить в храм на богослужения. Также можно немного ослабить пост и съесть рыбу. В то же время нельзя заниматься бытовыми делами, ссориться и сквернословить.

Ранее россиянам рассказали об истории и традициях Пасхи.

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