Мальчик пропал по пути в школу и нашелся живым у матери на работе в российском городе

В Кузбассе пропавший по пути в школу мальчик нашелся живым у матери на работе

В Кузбассе нашли живым 13-летнего мальчика, который пропал по пути в школу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и волонтеры смогли установить местонахождение пропавшего мальчика. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. Предварительно, в его отношении не совершалось преступлений в период отсутствия. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Агентство РИА Новости со ссылкой на полицию региона сообщает, что 13 апреля мальчик сам пришел на работу к своей матери. Где он был два дня, не уточняется.

Ребенок пропал 11 апреля в городе Белово — он вышел из социального учреждения и отправился в школу, однако до образовательного учреждения так и не дошел. По факту пропажи мальчика возбудили уголовное дело.

Ранее пропавших в Петербурге при загадочных обстоятельствах мать с ребенком нашли.