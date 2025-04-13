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Бывшего топ-менеджера PwC и РБК обвинили в распространении фейков о ВС РФ

Суд отправил бывшего топ-менеджера PwC под домашний арест за фейки о ВС РФ
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Depositphotos

Российский суд отправил под домашний арест бывшего топ-менеджера аудиторско-консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers (PwC) и оператора связи МТС Василия Б., которого обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как выяснили журналисты, 45-летнего мужчину задержали 10 апреля в Москве. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ.

«Мужчина с 2001 года занимался маркетингом — он запускал проекты в РБК, МТС <...>. До 2023 года он отвечал за маркетинг в российском офисе аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers», — говорится в материале.

В тексте уточняется, что Василий Б. некоторое время работал преподавателем в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова.

Какие именно посты в интернете послужили поводом для задержания бывшего топ-менеджера, остается неизвестным. Авторы публикации отметили, что Василий Б. в основном писал в своих социальных сетях о любимом футбольном клубе «Спартак» и предпочтениях в музыке. Только две из выложенных им записей содержат антивоенные призывы.

По информации журналистов, 11 апреля суд назначил мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас расследование в отношении маркетолога продолжается, его ведут сотрудники Чертановского межрайонного следственного отдела при управлении СК РФ по Москве.

Ранее в Нижегородской области приговорили к колонии двух местных жителей за распространение ложной информации об армии.

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