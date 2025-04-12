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В Петербурге школьница вышла из трамвая и оказалась под колесами машины

В Петербурге водитель сбил вышедшую из трамвая десятиклассницу
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В Петербурге десятиклассницу госпитализировали после аварии. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Васильевском острове, на Наличной улице. По данным издания, девушка вышла из трамвая и переходила улицу, но в какой-то момент ее сбил водитель на машине марки Skoda.

В результате 16-летняя пострадавшая попала в больницу. По предварительной информации, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом копчика.

«Ее состояние медики оценивали как среднетяжелое», – сообщается в публикации.

Как рассказали в МВД, за рулем иномарки находился 23-летний мужчина, который уже не первый год за рулем. В текущем году молодого человека 15 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Его штрафовали в том числе и за превышение скорости.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее толпа подростков на прощании с Пашей Техником парализовала работу трамваев.

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