В Подмосковье задержали серийного поджигателя вышек связи

Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в серии поджогов вышек сотовой связи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В конце января злоумышленник совершил поджоги четырех объектов — двух в Щелково и двух в Лосино-Петровском районе. По данным следствия, он использовал легковоспламеняющуюся жидкость, получив задание от неизвестного лица через мессенджер.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Установлено, что подозреваемый, являющийся иностранным гражданином, ранее был судим за умышленное повреждение имущества.

До этого в Адыгее сотрудники ФСБ задержали двух жителей Краснодара, которых подозревают в причастности к поджогу сотовой станции. По версии следователей, в августе прошлого года 16-летний и 19-летний парни за вознаграждение от неизвестных подожгли базовую сотовую станцию в поселке Тлюстенхабль. Приятели сняли свои действия на видео и отправили ролик заказчику, а он заплатил им деньги.

Ранее в Тюмени десятилетний мальчик поджег многоквартирный дом из любопытства.