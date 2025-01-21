Стало известно, в каких городах живут самые счастливые россияне

Самые счастливые россияне живут в Краснодаре, Екатеринбурге и Тюмени. Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

17% опрошенных чувствуют себя по-настоящему счастливыми, оценив свое состояние на пятерку. Так чаще всего ощущают себя жители Краснодарского края (23%), Тюменской и Свердловской области (по 22%).

28% респондентов поставили четверку, это наиболее популярный ответ у краснодарцев (35%) и жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Самой распространенной оценкой оказалась тройка — 35%. Ее в основном выделяли новосибирцы (50%), нижегородцы (49%) и москвичи (38%).

11% участников исследования оценивают свое состояние на двойку, а 8% респондентов отметили всего один балл.

Для 61% респондентов прямой путь к счастью лежит через повышение зарплаты. Почти половина опрошенных (49%) считают, что счастье неразрывно связано с улучшением физической формы и здоровья. 42% мечтают о путешествиях.

Семейные ценности важны для 30% опрошенных — они хотели бы проводить больше времени с близкими. 28% видят источник счастья в любимом хобби, а 27% жаждут признания в профессиональной сфере. Встречи с друзьями сделали бы счастливее 26% респондентов, а вот карьерный рост, выраженный в повышении в должности, важен для 24%. Столько же (24%) опрошенных связывают счастье с новыми романтическими отношениями.

Замыкает список желание примириться с теми, с кем в ссоре (11%).

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