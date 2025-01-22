Составлен портрет среднестатистического россиянина

Среднестатистический россиянин ездит на работу или учебу, а свободное время предпочитает проводить дома в кругу семьи. Он не считает, сколько денег тратит на досуг, но в среднем у него уходит на это от 3 тысяч до 5 тысяч рублей в месяц. Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также в свободное время среднестатистический житель России любит играть в видеоигры и ходить в кафе. Самый популярный игровой жанр — шутер, в среднем россиянин тратит на игры до 1000 рублей в месяц. В кафе, бары и рестораны россиянин чаще всего ходит на свидания, при этом подарок с собой не берет. Во время свидания тратит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, основные расходы приходятся на мужчин.

Среднестатистический россиянин — романтик: на Новый год он просит у Деда Мороза любви. Или мечтает о новом смартфоне, но чаще всего получает в подарок деньги. Своим родителям, родственникам, детям и друзьям, по результатам опроса, он дарит деньги — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Опросы показывают, что среднестатистический россиянин щедр. Он регулярно помогает другим людям, дает деньги друзьям и знакомым, а также жертвует на благотворительность — преимущественно на помощь детям и инвалидам.

Отдыхает среднестатистический россиянин в отпуске и в период календарных праздников, чаще всего с семьей или родственниками. В отпуске он предпочитает поездки по новым городам России, а на короткие праздники отдыхает он в основном на даче или за городом, в том числе во время майских и новогодних праздников. Если дачи нет, на лето россиянин может арендовать загородный дом. Также летом он любит ходить на пикники в лес и жарить шашлыки.

Среднестатистический россиянин часто совершает импульсивные покупки, в том числе при смене сезонов или во время распродаж. Основная статья расходов — новая одежда с маркетплейсов или из онлайн-магазинов. Заниматься онлайн-шопингом россиянин любит на работе.

К своему здоровью среднестатистический россиянин может относиться легкомысленно. Он не спешит обращаться к врачу и покупает лекарства на свое усмотрение, если проблема со здоровьем не кажется ему серьезной. За лекарствами он предпочитает ходить в офлайн-аптеку.

При этом среднестатистический россиянин занимается спортом, особенно летом. Главная мотивация — желание поддерживать хорошую физическую форму, а самые популярные виды спорта — бег, футбол, плавание и велоспорт.

Ранее выяснилось, в каких городах живут самые счастливые россияне.