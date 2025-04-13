В Донецке сорвали попытку подростка устроить взрыв в школе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила попытку подростка устроить взрыв в здании одной из школ в Донецке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Донецкой народной республике (ДНР).

«Отработана упреждающая информация о подготовке террористического акта учащимся школы №14 города Донецка», — говорится в заявлении.

По информации ФСБ РФ, подросток является сторонником запрещенной в стране организации. Специалисты выяснили, что он намеревался изготовить два самодельных взрывных устройства и привести их в действие на территории образовательного учреждения.

В рамках расследования сотрудники ведомства просмотрели содержимое мобильных устройств, принадлежащих школьнику. Они обнаружили контент экстремистского и террористического содержания, а также инструкции по созданию бомб.

На этом фоне полицейские завели против родителей подростка административное дело по ст. 5.35 КоАП РФ. Речь идет о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Как рассказали в пресс-службе, взрослых уже привлекли к ответственности.

При этом специалисты продолжают осуществлять оперативно-разыскные мероприятия и устанавливать причины, способствующие вовлечению несовершеннолетних в террористическую деятельность. Кроме того, в ДНР были усилены меры безопасности.

Ранее в Орловской области осудили подростка за диверсию на железной дороге.