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Появились подробности технического состояния вертолета, упавшего в Нью-Йорке

NYP: упавший в Нью-Йорке вертолет проходил ремонт осенью из-за неисправности

Упавший в Нью-Йорке вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV проходил ремонт осенью 2024 года из-за неисправности. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) страны.

«У вертолета, упавшего в реку Гудзон, была выявлена — редкая техническая неисправность за несколько месяцев до того, как он развалился в воздухе <...> Вертолет был построен в 2004 году и уже налетал 12 728 часов, когда его пришлось отправить на ремонт», — сообщили в американском ведомстве.

Вечером 10 апреля туристический вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, совершавший обзорный полет над акваторией Нью-Йорка, потерпел крушение и рухнул в воды реки Гудзон близ Статуи Свободы.

На борту находились шесть человек — пилот и пятеро пассажиров. Среди них — глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей, сообщают американские СМИ. Личность пилота официально пока не подтверждена. Никого из находившихся на борту людей спасти не удалось.

Ранее легкомоторный самолет разбился в штате Нью-Йорк, на борту было шесть человек.

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