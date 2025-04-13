Православные христиане встречают Вербное воскресенье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил традиционное освящение вербных и пальмовых ветвей в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС.

Православные христиане встречают один из 12 главных церковных праздников — Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Этот праздник отмечается за неделю до Пасхи и состоит в числе важнейших событий последних дней земной жизни Спасителя.

Иисус Христос перед тем, как прийти в Иерусалим, воскресил своего друга — праведного Лазаря, который жил в селении Вифания. Весть о чуде быстро распространилась по округе.

Когда Спаситель через несколько дней въезжал на молодом осле в Иерусалим, люди приветствовали Христа как царя, собравшийся народ скандировал: «Осанна Сыну Давидову!», «Осанна в вышних!» и нес пальмовые ветви.

За Вербным Воскресением следует самый трудный период Великого поста — Страстная седмица, каждый день которой имеет большую важность для христианина.

«Вступая в эту седмицу, нужно не забывать о самом главном — о том, как нужно подготовить себя к Воскресению Христову», — напомнил митрополит Саратовский и Вольский Игнатий в своей проповеди.

Священник напомнил, что многие думают, будто, к примеру, в Чистый четверг, когда состоялась Тайная Вечеря, достаточно просто убраться дома, но на самом деле необходимо прежде всего очистить свою душу. Также митрополит призвал по возможности посещать храм в каждый из дней Страстной седмицы.

Традиция освящения верб в качестве замены пальмовых ветвей в Русской православной церкви связана с холодным климатом. Верба является одним из первых растений, которые распускают почки, поэтому и было принято решение использовать эти ветви в качестве символа праздника.

Пасха — важнейший христианский праздник Воскресения Христа. Праздник отмечается с особой радостью и торжественностью. В 2025 году православная Пасха совпадает с католической, празднование состоится в первый воскресный день после апрельского полнолуния. Какие традиции следует соблюдать в этот день, что можно и что нельзя делать в пасхальную неделю — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде на Пасху.