Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минбезопасности США организовало проверку на полиграфе своих сотрудников

CNN: в Минбезопасности США ищут виновных в утечках данных
close
Depositphotos

Министерство внутренней безопасности США проверяет на полиграфе своих сотрудников в поисках виновных в утечках информации, относящейся к сфере нацбезопасности, сообщает телеканал CNN.

«За последние недели министерство внутренней безопасности провело проверку на детекторе лжи около 50 сотрудников», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, ведомство организовало проверку в рамках активизирующихся усилий по искоренению утечек информации, касающейся национальной безопасности.

CNN отмечает, что проверки коснулись в частности сотрудников Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

В конце марта сообщалось, что Пентагон организовал внутреннее расследование после требования предпринимателя и руководителя DOGE Илона Маска наказать сотрудников, распространяющих «злонамеренную ложь» о его отношениях с военными.

Ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники в американском ведомстве писали, что Маск якобы мог получить доступ к секретной информации о планах американских военных на случай возможной войны с Китаем. Информацию тут же опровергли и президент Дональд Трамп, и оборонное ведомство. Для расследования решили использовать детекторы лжи.

Ранее в Раде обратились к Зеленскому из-за проверки чиновников на полиграфе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами