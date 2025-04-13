У прибывающих в Британию туристов начали изымать сэндвичи с сыром и ветчиной

Британия запретила ввозить мясо и молочные продукты из ЕС для профилактики ящура

Правительство Великобритании запретило пребывающим в страну туристам ввозить мясо и молочные продукты из ЕСна фоне роста в Европе количества случаев заражения ящуром (вирусной, остро протекающей болезнью домашних и диких парнокопытных животных, характеризующейся лихорадкой и пузырьковыми поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей; заразиться ею могут и люди), пишет The Guardian.

Газета уточнила, что ограничения на ввоз для личного пользования мяса крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, и молочных продуктов будут действоваться с субботы, 12 апреля.

«Даже те, кто попытается пронести сэндвичи с такими подозрительными продуктами, как сыр и ветчина, будут остановлены таможней», — говорится в статье.

Как уточняется в материале, перевозящим запрещенные продукты придется сдать их на границе: они будут изъяты и уничтожены. В случае серьезных нарушений путешественники рискуют получить штраф в размере до £5 тыс. (почти 550 тыс. руб.). Новые правила не будут распространяться на детское молоко, лечебное питание и некоторые составные продукты (шоколад, хлеб, торты, печенье и макароны).

Министр сельского хозяйства Великобритании Дэниел Цайхнер заверил, что правительство королевства сделает все возможное, чтобы защитить фермеров от заболевания.

С 25 марта в Словакии введен режим ЧС из-за распространения ящура. После этого Чехия закрыла некоторые контрольно-пропускные пункты на границе с республикой и временно запретила импорт сельскохозяйственного скота оттуда.

Ранее страна НАТО заявила о биологической атаке.