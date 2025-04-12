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Россиян предупредили о том, какие заболевания глаз «молодеют»

Врач Миргородская: катаракта и глаукома все чаще встречаются у молодых
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Shutterstock

Еще 20 лет назад многие опасные заболевания глаз, включая катаракту и глаукому, в основном диагностировали у людей старше 60 лет. Однако сегодня эти патологии все чаще встречаются у более молодых людей, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог, врач-микрохирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

Так, по ее словам, такое заболевание, как пресбиопия раньше называли старческой дальнозоркостью, но сегодня чаще используют термин «возрастная». Это состояние развивается практически у всех людей после 40-45 лет, но при скрытой дальнозоркости может проявиться значительно раньше.

«Катаракта также перестала быть исключительно возрастной проблемой — все чаще мы сталкиваемся с заболеванием у тридцатилетних пациентов», — добавила врач.

Глаукома, по ее словам, тоже больше не считается возрастным заболеванием. Она может протекать бессимптомно и нередко выявляется случайно при осмотре у офтальмолога.

«Поэтому регулярные визиты к специалисту крайне важны — глаукому называют «тихим убийцей», ведь заметное ухудшение зрения происходит только на поздних стадиях», — предупредила офтальмолог.

Кроме того, все чаще у более молодых пациентов выявляется и возрастная макулярная дегенерация. Некоторые исследователи предполагают, что причина кроется в постоянном воздействии синего света от экранов гаджетов, компьютеров и телевизоров.

«Чтобы снизить риск заболеваний в молодом возрасте, рекомендуется придерживаться здорового образа жизни, наладить питание, соблюдать зрительный режим, исключить вредные привычки. И, конечно, регулярно проходить плановые осмотры — это помогает выявить проблемы на ранней стадии и вовремя предпринять меры», — посоветовала специалист.

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