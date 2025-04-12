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«Это что-то страшное»: освобожденные россияне рассказали, как их напугали в Тунисе

РИА Новости: задержанным в Тунисе россиянам не предоставили переводчика
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Shutterstock

Освобожденные в Тунисе россияне рассказали РИА Новости после возвращения на родину, что им не предоставили переводчика с арабского и не назвали причину задержания.

По их словам, их подозревали в причастности к терроризму, шпионажу и нелегальных раскопках.

«Тебе не говорят даже, в чем тебя подозревают. Просто тебя припугивают, говорят: это что-то страшное», — заявил один из вернувшихся.

Граждане РФ объяснили, что поехали изучать редкий исторический город и «не думали, не гадали даже, что это что-то запрещенное».

«Как нам назвали: красная зона. Как нам объяснили, там рядом граница с Алжиром. Это считается опасной зоной, террористы», — сообщил источник.

Он добавил, что зона не была запретной, туда их привезло частное такси. А после задержания соотечественников держали в пяти тюрьмах.

«Пять тюрем: по одному человеку на камеру. Пять месяцев друг друга не видели. Кто-то другого видел, когда на суде был», — вспомнил один из граждан РФ.

Россияне прибыли в африканское государство в середине ноября. Власти задержали их после поездки в приграничный поселок, где те планировали посетить исторические памятники. В январе выяснилось, что основанием для задержания 11 российских граждан послужили подозрения в их причастности к террористической деятельности. В марте доступ к задержанным оказался серьезно затруднен, а сведений об их состоянии практически не было. По словам родственников, визиты к ним были невозможны из-за административных препятствий, а наступление Рамадана лишь ухудшило условия содержания.

Ранее сообщалось, что россиян арестовали в Тунисе за картонку вместо занавески на окне.

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