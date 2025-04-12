«Красный маячок»: в Госдуме оценили предложение о запрете шоу «Мама в 16»

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в комментарии РИА Новости заявила, что не хотела бы видеть по телевидению шоу «Мама в 16».

«Мама в 16» — это не дорожная карта для подростка, а красный маячок для социальной службы. Дело в том, что данное шоу может, к сожалению, восприниматься площадкой для создания и продвижения собственных блогов или каналов», — сказала парламентарий.

Она добавила, что прославившиеся после передачи матери часто отдают детей в детские дома или под опеку родственникам. А девочки, которые хотят им подражать, могут забеременеть ради популярности намеренно.

«Этого допускать нельзя. Я бы не хотела видеть такие программы на нашем ТВ», — заявила депутат.

При этом она отметила, что «Мама в 16» не влияет на выплаты в некоторых регионах России, потому что они предназначены в том числе для оказавшихся в такой ситуации подростков.

12 апреля в Совфеде призвали запретить шоу «Беременна в 16» из-за нормализации подростковой беременности. Сенатор Юлия Лазуткина отметила, что в работе над демографической политикой «надо иметь какие-то рамки». Ее поддержала глава комитета по соцполитике Елена Перминова. Ранее шоу уже критиковала депутат Госдумы Ксения Горячева, которая назвала трагедией ситуацию, когда «ребенок рожает другого ребенка». На этом фоне Виталий Милонов предложил «простое» решение проблемы ранней беременности — не рассказывать подросткам об интимной жизни до 18 лет.

Ранее телеканал объяснил запикивание слова «аборт» в шоу.