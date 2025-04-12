В Иркутске юноша с ножом оскорбил полицейского и напал на него

В Иркутске подростка задержали за нападение на полицейского

Иркутский подросток стал фигурантом уголовного дела после разборок с приятелями. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным правоохранителей, полицейский проезжал мимо на служебном автомобиле, когда заметил группу молодых людей. Между юношами произошел конфликт, у одного из них мужчина заметил нож.

Полицейский вышел к компании и потребовал убрать оружие. Молодой человек проигнорировал слова сотрудника МВД, стал оскорблять. Чтобы задержать юношу, правоохранитель применил силу.

«При этом злоумышленники нанесли офицеру несколько ударов. Полковник полиции пресек их противоправные действия и доставил задержанных для разбирательства в отдел полиции», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что все подростки в момент инцидента были пьяными. В результате в отношении одного из юношей составили административный протокол за то, что давал несовершеннолетним распивать алкоголь.

По факту применения насилия к представителю власти возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в управление Следкома по региону.

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