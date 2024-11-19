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В нижегородской колонии один заключенный напал на другого с самодельным оружием

Сидящий в нижегородской колонии арестант пырнул другого заключенного заточкой

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Владимир Песня/РИА Новости

Один заключенный ранил другого на территории колонии в Нижегородской области, передает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент, как подтвердили изданию в региональном ГУФСИН, произошел в нижегородской колонии №4. Нападавшим оказался уроженец Удмуртии, который спровоцировал драку с другим заключенным, когда они вдвоем находились на стационарном лечении в местной больнице.

Во время потасовки злоумышленник ударил жертву в спину самодельным холодным оружием. Пострадавший выжил, из локального медучреждения его перевели на лечение в Тоншаевскую ЦРБ. По факту случившегося проводится проверка, подозреваемого посадили в ШИЗО.

Ранее таксист из Тамбовской области помог задержать беглецов из липецкой колонии.

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