В нижегородской колонии один заключенный напал на другого с самодельным оружием

Один заключенный ранил другого на территории колонии в Нижегородской области, передает NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент, как подтвердили изданию в региональном ГУФСИН, произошел в нижегородской колонии №4. Нападавшим оказался уроженец Удмуртии, который спровоцировал драку с другим заключенным, когда они вдвоем находились на стационарном лечении в местной больнице.

Во время потасовки злоумышленник ударил жертву в спину самодельным холодным оружием. Пострадавший выжил, из локального медучреждения его перевели на лечение в Тоншаевскую ЦРБ. По факту случившегося проводится проверка, подозреваемого посадили в ШИЗО.

Ранее таксист из Тамбовской области помог задержать беглецов из липецкой колонии.