Президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал решение послов стран Европейского союза проигнорировать мероприятие, посвященное 80-летию освобождения Братиславы от фашистской оккупации. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление Пеллегрини прозвучало в ответ на критику премьер-министра Роберта Фицо, который сравнил поведение европейских дипломатов с упрямством детей.

Президент подчеркнул, что выступление посла России, приглашенного на мероприятие правительством Словакии, не содержало ничего спорного и не подвергалось критике. Он считает, что европейские дипломаты должны были принять участие в памятных торжествах, руководствуясь уважением к павшим воинам, а не политическими соображениями.

Президент также обратил внимание на необходимость предотвращения переписывания истории, подчеркнув, что события 80-летней давности не следует связывать с современным военным конфликтом на востоке Европы.

До этого Федеральное министерство иностранных дел Германии рекомендовало местным властям воздержаться от приглашения официальных представителей России и Белоруссии на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее президент Словакии раскритиковал саммиты ЕС по Украине.