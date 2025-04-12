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В Москве клиентка оттаскала за волосы и избила сотрудницу ПВЗ и попала на видео

В Москве клиентку ПВЗ задержали за нападение на сотрудницу

Сотрудница пункта выдачи заказов пострадала после конфликта с клиенткой в Москве. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел на севере города. По данным Telegram-канала, женщина пришла в точку за заказом, но в пункте с ним возникли проблемы.

На кадрах с места инцидента заметно, как женщина нападает на сотрудницу. В этот момент в помещении находится еще одна посетительница, но она спешно покидает пункт. Недовольная женщина тем временем стала оскорблять работницу и таскать за волосы.

Спустя некоторое время внутрь зашел мужчина и попытался разнять женщин. К этому моменту голова сотрудницы уже окровавлена.

Как сообщает «Осторожно, новости», после появления случайного клиента на место вызвали силовиков. При этом клиентка якобы хотела поговорить с ними «без свидетелей», после чего ее с силой вывели.

На данный момент пострадавшая лечится, ее состояние оценивают как стабильное.

Ранее в Оренбурге сотрудник пункта выдачи украл товары на 300 тысяч рублей.

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