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Россиянин устроился работать в пункт выдачи заказов и украл товаров на 300 тыс. рублей

В Оренбурге сотрудник пункта выдачи украл товары на 300 тысяч рублей
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Global Look Press

В Оренбурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже товаров из пункта выдачи маркетплейса, мужчина успел похитить технику, запчасти и одежду. Об этом сообщает kp.ru.

Предприимчивый оренбуржец устроился работать в пункт выдачи заказов. В течение года он заказывал товары, оформлял на них возврат и забирал себе. Он успел похитить технику, одежду, парфюмерию и запчасти на мотоцикл.

Подозреваемого в краже задержали. Мужчина признался правоохранителям, что часть украденного он продал на сайте объявлений, получив 120 тысяч рублей, а остальное оставил себе. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области мужчина украл товары на маркетплейсе на 7 млн рублей. Обнаружив, что на сайте произошел сбой в разделе оплаты товаров, он воспользовался технической ошибкой. В течение месяца обвиняемый оформлял заказы и не платил за них. Он успел приобрести одежду, 13 смартфонов, два ноутбука, планшет, а также два игровых компьютера, электроинструменты, бытовые приборы, ювелирные изделия и мебель. Подозреваемый признался, что похищенное он дарил родственникам и друзьям. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянка разбила окно в пункте выдачи заказов и украла 70 посылок.

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