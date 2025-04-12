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Школьница отправила личные фото «собеседнице» после обещания «наказать родителей»

Mash: в Петербурге собеседница выманила у школьницы личные фото после угроз
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Shutterstock

Школьница из Петербурга пострадала от действий неизвестного во время переписки в мессенджере. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, 14-летняя девушка написала в чат с готовыми домашними заданиями, чтобы сверить ответы к задачам. Там она написала одной из участниц, которая, как школьница предполагала, является ее сверстницей.

После сверки девушки стали общаться на повседневные темы. Спустя несколько недель, собеседница стала требовать у подростка видео и фото непристойного содержания. Когда девушка отказалась, хозяин второго профиля стал запугивать ее тем, что «накажет» ее родителей и якобы может подкинуть наркотики.

В результате пострадавшая отправила неизвестному снимки. Нашли ли «собеседницу» девушки, не сообщается.

До этого в Курганской области мужчина выманил у несовершеннолетней личные фото, после чего отправил снимки своим знакомым. Инспекторы ПДН узнали о ситуации во время профилактической работы. Мужчину задержали, вкоре он предстанет перед судом.

Ранее 80-летний пенсионер изнасиловал семилетнюю правнучку в Казахстане и скрылся.

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