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Россиянин выманил откровенные снимки у ребенка и разослал их знакомым

В Курганской области будут судить жителя ЯНАО за развращение ребенка
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Shutterstock

СК Курганской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя ЯНАО, который заставил ребенка прислать ему откровенные фото и разослал снимки знакомым. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый вступил в переписку с несовершеннолетней из Кургана. Он вел беседы развратного характера, а также убедил ребенка отправить ему обнаженные фото, получив снимки, он разослал их своим знакомым.

Об этом узнали инспекторы ПДН во время профилактической работы в школе. Искать мужчину начали оперативные сотрудники зауральского МВД и криминалисты следственного управления. Злоумышленника задержали по месту жительства в ЯНАО и доставили в Каргаполье Курганской области.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, житель ЯНАО полностью признал свою вину, ему может грозить длительный срок заключения.

Ранее кузбассовец получил 13 лет колонии за развращение ребенка в сети.

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