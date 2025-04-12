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82-летний пенсионер изнасиловал семилетнюю правнучку в Казахстане и скрылся

В Казахстане пенсионера задержали за надругательство над правнучкой
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Pixabay

В Казахстане пожилого мужчину подозревают в надругательстве над маленькой правнучкой. Об этом сообщает Azattyq Rýhy со ссылкой на адвоката.

Инцидент произошел в Астане. По данным издания, мать заявила о совершении развратных действий в отношении семилетней дочери. После произошедшего пожилой мужчина скрылся.

В полиции подтвердили информацию о произошедшем. Там уже возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. Мужчину задержали и поместили в изолятор. На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия.

По данным правозащитников, мать застала родственника с дочерью и сразу сообщила о ситуации.

«Прадеда, ему 80 лет, нашли на вокзале в 7 вечера на следующий день», – сообщается в публикации главы группы.

По ее словам, в рамках закона за подобное преступление родственнику пострадавшей грозит пожизненное заключение.

Ранее в Ленобласти двое юношей растлили 15-летнего подростка.

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