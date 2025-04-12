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В Сербии рассказали, как бомбардировки 1999 года повлияли на здоровье населения

РИА Новости: из-за бомбардировок НАТО среди сербов выросло число больных раком
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Petar Kudjundzic/REUTERS

Число сербов, у которых диагностировали рак или злокачественные новообразования, выросло в 10 раз после бомбардировок Югославии со стороны НАТО в 1999 году. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщила министр по делам семьи и демографии Сербии Милица Джурджевич-Стаменковски.

Она рассказала, что негативному воздействию подверглись даже размещенные в Косово и Метохии военнослужащие из стран — членов Североатлантического альянса. В частности, это касается итальянских солдат.

По словам министра, после возвращения на родину бойцы Вооруженных сил Италии направили иск в суд против государства. Военные заявили, что Италия в качестве страны — члена НАТО заставила их оказаться в условиях, которые могли спровоцировать рак. В результате суд встал на сторону солдат, подчеркнула Джурджевич-Стаменковски.

«Это было экологическим кошмаром, вызванным бомбардировками НАТО. Когда комиссия ООН посетила <...> Панчево в Сербии, который находится рядом с Белградом, а также <...> Нови-Сад, то пришла к выводу, что эти города были опасны для проживания», — добавила она.

Министр пояснила, что в этих населенных пунктах находились химические предприятия. Заводы получили повреждения в результате ударов, и утечка опасных веществ негативно повлияла на здоровье местных жителей.

Как отметила Джурджевич-Стаменковски, в целом нанесенный Сербии ущерб оценивается в примерно $100 млрд.

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