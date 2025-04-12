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В Екатеринбурге спасли кота, застрявшего снаружи на 21-м этаже жилого дома

E1.RU: в Екатеринбурге кот около часа просидел на фасаде дома на 21-м этаже
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Кот застрял снаружи на 21-м этаже жилого дома в микрорайоне Светлый в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

Перепуганное животное, сидящее на фасаде здания и пытающееся запрыгнуть в приоткрытое окно, заметили местные жители. Неравнодушные граждане собрались под окнами здания и растянули одеяло, готовые поймать кота, если он сорвется со стены.

В материале со ссылкой на очевидцев отмечается, что питомец как минимум один раз был близок к тому, чтобы упасть с высоты.

«Подписчики сообщают, что хозяин уже мчится на помощь питомцу», — подчеркивается в тексте.

В 11:16 мск появилась информация, что владелец кота добрался до дома и вытащил его с фасада. По данным «E1.RU | Новости Екатеринбурга», животное пробыло на высоте около одного часа и успело замерзнуть.

10 апреля в поселке Мисяш в Челябинской области собака провалилась в разлом льда на местном озере. Животное заметил местный житель, который сразу обратился в правоохранительные органы. На место происшествия прибыл участковый, ему удалось достать пса из воды.

Как писал портал «Хорошие новости», собака была в ошейнике. После того, как животное отогрелось, оно отправилось по своим делам.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе спасли пса, который неделю дрейфовал на льдине.

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