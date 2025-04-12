В метро Петербурга приостановили движение поездов на одном из участков

Mash на Мойке: в Петербурге приостановили движение поездов на синей ветке метро

Движение поездов приостановили на участке между станциями метро «Проспект Просвещения» и «Парнас» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Из материала следует, что руководство метрополитена приняло соответствующее решение по техническим причинам.

Пост был опубликован в 11:03 мск. В 11:18 журналисты сообщили о восстановлении движения поездов на «синей ветке».

11 апреля власти Санкт-Петербурга представили масштабный план развития городской транспортной инфраструктуры до 2035 года. Одним из его ключевых элементов стало строительство 16 новых станций метро.

Как рассказали в администрации населенного пункта, реализация данной инициативы позволит улучшить транспортную доступность и решить проблемы, связанные с ростом численности населения. При этом в плане особое внимание уделяется необходимости ускоренного создания станций метро в густонаселенных частях Санкт-Петербурга и районах с высокой концентрацией рабочих мест. Также авторы проекта подчеркнули важность строительства дополнительных выходов с уже имеющихся станций метро и новых электродепо.

Ранее в Санкт-Петербурге продали здание с вестибюлем станции метро «Адмиралтейская».