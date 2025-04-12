Повар-мигрант изрезал ножом гостя суши-бара из-за грязной одежды

В Тихвине повара суши-бара арестовали за нападение на подростка-посетителя

В Ленобласти иностранца подозревают в нападении на подростка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Тихвине. По данным полиции, 17-летний юноша зашел в местный суши-бар. Там повар якобы посчитал, что молодой человек «пришел в неподобающе грязной одежде», и напал на него с ножом.

«Несовершеннолетний был госпитализирован в состоянии средней тяжести», – сообщается в публикации.

Правоохранители тем временем задержали 27-летнего повара, который оказался гражданином другого государства. В отношении мигранта возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На данный момент фигурант находится в изоляторе.

По данным 78.ru, повар ударил посетителя в живот, подросток получил проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки. Из суши-бара он попал в хирургическое отделение.

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