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В Киргизии восьмерых мужчин заподозрили в подготовке массовых беспорядков

МВД Киргизии: восемь мужчин во главе с экс-депутатом готовили бунт в стране
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МВД КР

Киргизская милиция задержала восемь человек во главе с бывшим депутатом, которые, по версии силовиков, готовили массовые беспорядки в республике. Об этом сообщает МВД Киргизии.

По данным ведомства, члены объединения «Кырк уруу жети дубан ынтымагы» постоянно проводили встречи, на которых готовили граждан к акциям протеста, направленным на «раскачку» обстановки в стране с погромами и уничтожением собственности.

Возбуждено уголовное дело. У задержанных прошли обыски. Силовики нашли оружие, боеприпасы, наркотики, религиозную литературу и многое другое.

В декабре экс-главу МЧС Киргизии Султана Ураманаева задержали по подозрению в коррупции. По данным ГКНБ, задержанный в период с декабря 1995 года по апрель 1996 года приобрел акции ГАО «Токчулук» за счет государственных средств, после чего незаконно вывел в частную собственность объекты недвижимости бывшего мясокомбината в городе Балыкчи.

Ранее экс-президента Бразилии обвинили в попытке госпереворота.

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