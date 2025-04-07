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Врач объяснила, как помочь ребенку укрепить иммунитет

Врач Сергеева: прогулки помогут укрепить иммунитет ребенка
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Shutterstock/FOTODOM

Сбалансированное питание поможет укрепить иммунитет ребенка и снизить риск частых заболеваний. Об этом kp.ru рассказала врач-педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алена Сергеева.

По ее словам, в рационе детей должны быть свежие овощи и фрукты, а также белок. При этом потребление сладостей и фастфуда лучше ограничить. Для укрепления иммунитета важно также ежедневно гулять и играть на свежем воздухе, добавила врач.

«Не нужно фанатично все дезинфицировать/гладить/кипятить, постоянно ругать ребенка, что тот тянет все в рот. Так он тренирует свою иммунную систему. Гигиену нужно соблюдать, конечно, но не стоит перегибать палку», — отметила Сергеева.

Родителям рекомендуется подумать о вакцинации от гриппа, потому что это поможет ребенку избежать болезни или перенести ее в легкой форме, заключила эксперт.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Ульяна Гуреева в разговоре с «Газетой.Ru» отмечала, что поддержание стерильных условий в доме, где растет ребенок, часто воспринимается как способ защиты его здоровья. Однако современные исследования показывают, что избыточная стерильность может нанести вред иммунной системе ребенка, затрудняя ее нормальное развитие, предупредила она.

Ранее врач объяснила, почему недосып опаснее, чем вы думаете.

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