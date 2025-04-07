Врач объяснила, как помочь ребенку укрепить иммунитет

Сбалансированное питание поможет укрепить иммунитет ребенка и снизить риск частых заболеваний. Об этом kp.ru рассказала врач-педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алена Сергеева.

По ее словам, в рационе детей должны быть свежие овощи и фрукты, а также белок. При этом потребление сладостей и фастфуда лучше ограничить. Для укрепления иммунитета важно также ежедневно гулять и играть на свежем воздухе, добавила врач.

«Не нужно фанатично все дезинфицировать/гладить/кипятить, постоянно ругать ребенка, что тот тянет все в рот. Так он тренирует свою иммунную систему. Гигиену нужно соблюдать, конечно, но не стоит перегибать палку», — отметила Сергеева.

Родителям рекомендуется подумать о вакцинации от гриппа, потому что это поможет ребенку избежать болезни или перенести ее в легкой форме, заключила эксперт.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Ульяна Гуреева в разговоре с «Газетой.Ru» отмечала, что поддержание стерильных условий в доме, где растет ребенок, часто воспринимается как способ защиты его здоровья. Однако современные исследования показывают, что избыточная стерильность может нанести вред иммунной системе ребенка, затрудняя ее нормальное развитие, предупредила она.

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