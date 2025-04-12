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В правоохранительных органах рассказали о ранах на телах погибших в «Крокус Сити Холле»

ТАСС: на телах погибших в «Крокусе» нашли не только огнестрельные раны
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Evgenia Novozhenina/Reuters

На телах некоторых погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске нашли не только огнестрельные, но и колото-резаные раны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, эти раны говорят о том, что в ходе нападения на «Крокус» террористы могли использовать не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи. Люди могли получить осколочные ранения или удариться об острый предмет.

Также отмечается, что на месте теракта было найдено большое количество стреляных гильз.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Погибли 145 человек, пострадали более 500. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Впоследствии арестовали более 10 человек.

Ранее сообщалось, что сотрудники охраны «Крокуса» в момент теракта не были вооружены.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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