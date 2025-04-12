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Журналистка, призывавшая помогать ВСУ, обжаловала статус иноагента

Призывавшая помогать ВСУ журналистка Ивлева-Йорк обжаловала статус иноагента
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Журналистка Виктория Ивлева-Йорк (признана в РФ иностранным агентом) приняла решение обжаловать статус иноагента в Замоскворецком суде Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что судебное заседание назначено на 25 апреля.

«Административный истец: Ивлева-Йорк В.М., административный ответчик: министерство юстиции РФ», — говорится в сообщении суда.

Ивлеву-Йорк признали иноагентом в декабре 2024 года. Причиной стали призывы женщины оказывать финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также публичные выступления против спецоперации.

До этого издание «Абзац» сообщало, что актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом), покинувший Россию, принял участие в серии благотворительных концертов в Израиле, средства от которых направляются в поддержку Вооруженных сил Украины.

Организатором мероприятий выступает волонтерское объединение «Общее дело». Программа выступлений Белого включает в себя чтение стихов и прозы.

Ранее актер Белый не смог добиться снятия статуса иноагента.

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