Журналистка, призывавшая помогать ВСУ, обжаловала статус иноагента

Журналистка Виктория Ивлева-Йорк (признана в РФ иностранным агентом) приняла решение обжаловать статус иноагента в Замоскворецком суде Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что судебное заседание назначено на 25 апреля.

«Административный истец: Ивлева-Йорк В.М., административный ответчик: министерство юстиции РФ», — говорится в сообщении суда.

Ивлеву-Йорк признали иноагентом в декабре 2024 года. Причиной стали призывы женщины оказывать финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также публичные выступления против спецоперации.

До этого издание «Абзац» сообщало, что актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом), покинувший Россию, принял участие в серии благотворительных концертов в Израиле, средства от которых направляются в поддержку Вооруженных сил Украины.

Организатором мероприятий выступает волонтерское объединение «Общее дело». Программа выступлений Белого включает в себя чтение стихов и прозы.

Ранее актер Белый не смог добиться снятия статуса иноагента.