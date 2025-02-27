Актер Белый не смог добиться снятия статуса иноагента

Актер Анатолий Белый (Вайсман) не смог отменить статус иноагента в кассационном суде. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил его жалобу, в которой он просил снять этот статус, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Кассационная жалоба Анатолия Вайсмана (Белого) оставлена без удовлетворения», — отметил источник агентства.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы также отказал в исключении актера из реестра иностранных агентов, в который он был внесен Минюстом в декабре 2023 года. Это решение подтвердил Московский городской суд.

Согласно официальным судебным документам, суд изучил записи на страницах Белого в социальных сетях, где он высказывался против специальной военной операции, а также его интервью зарубежным СМИ, многие из которых признаны иноагентами или нежелательными организациями.

После начала специальной военной операции на Украине Анатолий Белый уехал из России, уволившись из МХТ им. Чехова. На данный момент артист проживает в Израиле.

В декабре 2023 года Минюст РФ призвал Белого иностранным агентом.

Анатолий Белый снимался в сериалах «Бригада» и «Волкодав» и принимал участие в фильме «О чем еще говорят мужчины», «Колл-центр» — всего в его фильмографии более 100 проектов. Белый также озвучивал в российском кино Киану Ривза, Эрика Бана и Венсана Касселя.

Ранее Анатолий Белый заявил, что без надежды смотрит на будущее России.