Daily Mail: на Аляске люди готовятся к извержению вулкана и скупают средства защиты

На Аляске жители в панике готовятся к извержению вулкана, пишет Daily Mail.

Жители крупнейшего города Аляски Анкориджа готовятся к возможному извержению вулкана Сперр, расположенного в 130 километрах от города. Ученые предупреждают, что извержение может произойти в ближайшие недели или месяцы. Вулкан высотой 3300 метров последний раз извергался в 1992 году, покрыв город слоем вулканического пепла. Сейчас ситуация повторяется — с апреля 2024 года в районе вулкана фиксируется повышенная сейсмическая активность.

Власти Анкориджа уже повысили уровень готовности, активировав информационные кампании и протоколы реагирования. Жители массово скупают защитное снаряжение — маски, респираторы, очки и даже специальные ботинки для собак. Местные зоомагазины отмечают ажиотажный спрос на средства защиты для животных. Владелец одного из магазинов сообщил, что за март продал более 500 пар собачьих очков, а 1800 респираторов уже забронированы заранее.

Вулканический пепел представляет серьезную опасность для здоровья. Он может вызвать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей, а для людей с астмой или сердечными заболеваниями представляет особую угрозу. Городские власти рекомендуют жителям запастись водой и едой минимум на две недели, ограничить время пребывания на улице и использовать средства защиты.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах проснулся один из крупнейших вулканов.