Вильфанд рассказал о ночных морозах на выходных в Москве

Вильфанд: в Москве температура воздуха на выходных ожидается ниже нормы

В Москве на выходных, 12 и 13 апреля, температура воздуха ожидается ниже нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«В субботу в Москве температура на 3-3,5 °C ниже нормы, в воскресенье — на 2°C, но все-таки ниже нормы», — отметил он.

Ночные температуры в столице на выходных будут в диапазоне от 0 до -5°C, уточнил синоптик. По его словам, днем в субботу прогнозируется от +1 до +6°C, а в воскресенье — от +5 до +7°C.

В воскресенье ночью и в первой половине дня возможен небольшой снег, добавил руководитель Гидрометцентра России.

10 апреля Вильфанд сообщил, что снег в Москве и Подмосковье может растаять только к Пасхе — 20 апреля. Он рассказал, что снег начнет постепенно сходить со следующей недели, начиная с 14 апреля, когда ожидается рост дневных и ночных температур.

В понедельник температура будет около +10°C, а со вторника, по предварительным данным, поднимется до +15°C — это на 2-3 градуса выше нормы. Ночные температуры также будут расти и составят около +5°C, добавил эксперт.

Ранее в Москве зафиксировали один из признаков наступления климатической весны.