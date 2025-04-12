Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вильфанд рассказал о ночных морозах на выходных в Москве

Вильфанд: в Москве температура воздуха на выходных ожидается ниже нормы
close
Mikhail Starodubov/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на выходных, 12 и 13 апреля, температура воздуха ожидается ниже нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«В субботу в Москве температура на 3-3,5 °C ниже нормы, в воскресенье — на 2°C, но все-таки ниже нормы», — отметил он.

Ночные температуры в столице на выходных будут в диапазоне от 0 до -5°C, уточнил синоптик. По его словам, днем в субботу прогнозируется от +1 до +6°C, а в воскресенье — от +5 до +7°C.

В воскресенье ночью и в первой половине дня возможен небольшой снег, добавил руководитель Гидрометцентра России.

10 апреля Вильфанд сообщил, что снег в Москве и Подмосковье может растаять только к Пасхе — 20 апреля. Он рассказал, что снег начнет постепенно сходить со следующей недели, начиная с 14 апреля, когда ожидается рост дневных и ночных температур.

В понедельник температура будет около +10°C, а со вторника, по предварительным данным, поднимется до +15°C — это на 2-3 градуса выше нормы. Ночные температуры также будут расти и составят около +5°C, добавил эксперт.

Ранее в Москве зафиксировали один из признаков наступления климатической весны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами