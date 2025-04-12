Двое юношей растлили 15-летнего подростка в Ленобласти

В Ленинградской области 19-летний и 23-летний молодые люди растлили 15-летнего подростка. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Предварительно, 19-летний юноша склонил восьмиклассника к соитию. В отношении растлителя возбудили уголовное дело по п. 2. ст. 134 УК РФ.

Также правоохранители установили, что 23-летний молодой человек во время переписки со школьником склонил его к тому, чтобы тот отправил ему кадры непристойного содержания. В его отношении также возбудили уголовное дело по статье о совершении развратных действий.

Стражи порядка задержали юношей. Отмечается, что они оба дали признательные показания.

До этого в Удмуртии арестовали подростков, которые надругались над сверстником. Агрессоры избивали потерпевшего ремнем и молотком, стреляли в него из пневматического оружия и заставляли раздеваться. По словам родственников потерпевшего, они изнасиловали юношу с помощью швабры.

Ранее российский подросток изнасиловал 11-летнюю девочку и отправился в колонию.