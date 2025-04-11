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В Удмуртии арестовали подростков, которые надругались над сверстником

В Ижевске суд арестовал подростков, которых обвиняют в изнасиловании сверстника
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В Ижевске Устиновский районный суд арестовал троих подростков по обвинению в надругательстве над сверстником. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

«Суд пришел к выводу об обоснованности ходатайств следователей и избрал в отношении каждого из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 5 июня 2025 года», — рассказали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, с 3 на 4 апреля подростки 16-17 лет совершили насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего потерпевшего в квартире, которую арендовала мать последнего.

До этого СМИ делились подробностями инцидента. Агрессоры избивали потерпевшего ремнем и молотком, стреляли в него из пневматического оружия и заставляли раздеваться. По словам родственников потерпевшего, подростки надругались над юношей с помощью швабры. Прекратить мучения подростка удалось соседям — они вызвали полицию, когда услышали крики молодого человека.

Ранее российский подросток изнасиловал 11-летнюю девочку и отправился в колонию.

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