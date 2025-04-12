Россиян предостерегли от опасной ошибки при мытье стекол

Многие хозяйки используют уксус для мытья окон, считая его безопасной и экологичной альтернативой бытовой химии. Однако это распространенное заблуждение может дорого обойтись, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Стекло, несмотря на кажущуюся химическую стойкость, подвержено медленному разрушению под действием кислот. Уксус (даже в разбавленном виде) взаимодействует с щелочными оксидами (Na₂O, K₂O, CaO), входящими в состав обычного силикатного стекла. Это приводит к постепенному выщелачиванию поверхностного слоя, что со временем вызывает микротрещины и помутнение. Особенно уязвимы современные стекла с многослойными покрытиями (антибликовыми, энергосберегающими Low-E, гидрофобными) — уксусная кислота разрушает тонкие напыления, снижая их функциональность», — объяснил он.

Помимо уксуса, серьезную угрозу представляют сильные щелочи (гидроксид натрия, аммиак высокой концентрации), которые при длительном контакте разъедают стекло, особенно если в его составе есть примеси. Абразивные чистящие порошки на основе карбоната кальция или диоксида кремния оставляют микроцарапины, которые со временем снижают прозрачность. Концентрированные минеральные кислоты (соляная, серная) вызывают быструю коррозию металлических частей оконных рам, а органические растворители (ацетон, ксилол) могут повреждать пластиковые элементы.

«Кроме того, опасность представляет и смешивание различных составов, так как это может приводить не только к порче стекла и других поверхностей, но и к выделению токсичных газов. Например, при смешивании уксуса с гипохлоритом натрия (основным компонентом бытовых отбеливателей) происходит химическая реакция с выделением газообразного хлора — высокотоксичного вещества, вызывающего ожоги дыхательных путей. Аналогичную опасность представляет сочетание нашатырного спирта с хлорсодержащими средствами: их взаимодействие приводит к образованию хлораминов — летучих соединений, раздражающих слизистые глаз и дыхательных путей и способных спровоцировать приступ у астматиков», — отметил эксперт.

Если же говорить о менее опасных сочетаниях, некоторые из них просто бесполезны — например, пищевая сода с уксусом. Вопреки распространенному мнению, эта комбинация не только не усиливает очищающий эффект, но и полностью теряет полезные свойства: реакция нейтрализации сводит на нет моющие свойства обоих компонентов.

«Для ухода за стеклами можно использовать нейтральные средства: изопропиловый спирт, разбавленный водой (1:1), или специализированные стеклоочистители без аммиака. Механическая очистка мягкой микрофиброй с добавлением небольшого количества жидкого мыла эффективно удаляет загрязнения без риска повреждений», — резюмировал Дорохов.

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