Для российских компаний оказался важен имидж региона для ведения там бизнеса

Сразу 58% компаний признают важность бренда и имиджа региона, в котором функционирует их бизнес. Это показало исследование hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Соискатели, в свою очередь, при выборе места проживания акцентируют внимание на развитости региона (26%), наличие развитых отраслей и крупных работодателей (23%), а также на экологии и природе (21%), атмосфере и туристических местах (17%). Наименьшее значение соискатели придают тому, является ли их будущее место проживания столицей или административным центром региона (6%).

Такие результаты говорят о том, что современным соискателям важна не только работа, но и качество жизни в регионе. Так, привлекательность региона как места жизни и работы становится значимым фактором в конкурентной борьбе за кадры.

«Задача HR – обеспечить бизнес сотрудниками в должном количестве, с необходимыми компетенциями и в оптимальные сроки. Люди в компании, городе, в стране – это основа экономической безопасности государства. И от степени развитости HR-бренда региона зависит готовность людей жить, работать, строить карьеру именно в этом месте. Очень здорово, что тема важна и востребована не только бизнесом, но и представителями государственных органов», – прокомментировала Елена Лондарь, HR-эксперт, консультант, руководитель проектов hh.ru, которая выступила в роли модератора сессии hh.ru «Люди в городе» на Форуме труда.

Дмитрий Рудаков, глава города Рыбинск, и Анастасия Веселова, заместитель по молодежной политике, поделились результатами работы по развитию малого региона, акцентировав внимание на множестве реализованных проектов; от внешнего облика города и организации спортивных событий до поддержки малого и среднего бизнеса.

В качестве приглашенного гостя сессии «Люди в городе» выступил Иван Баранов, креативный продюсер 1−2−3 Production и автор сценария сериала «Подслушано в Рыбинске». Он рассказал о процессе создания популярного сериала и о том, как этот проект может способствовать развитию HR-бренда небольшого города.

«HR-бренд региона – это не только статистика, зарплаты и количество вакансий. Это в первую очередь восприятие города: хочется ли здесь жить? Ассоциируется ли это место с жизнью, движением, перспективами? Если я перееду – почувствую ли я себя здесь своим? А кино и сериалы – это один из самых сильных инструментов влияния на восприятие. Потому что это не реклама, не агитация и не буклет. Это история. Эмоция. Образ. Мы не говорим: «Рыбинск – перспективный город с развитой промышленностью». Мы рассказываем: «Тут живут странные люди, у которых случаются неожиданные вещи. Иногда – страшные. Часто – смешные. И все это происходит не где-то абстрактно, а именно здесь». Поэтому, когда появился сериал «Подслушано в Рыбинске», он, сам того не планируя, начал формировать эмоциональный образ города. Он показал, что развитие регионального бренда возможно не только через экономику, но и через культуру, через язык историй, через эмоции», – рассказал Иван Баранов, отвечая на вопрос о том, как сериал может повлиять на развитие HR-бренда территории.

Ранее выяснилось, что каждый четвертый россиянин возвращался на бывшую работу ради денег.