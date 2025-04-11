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Каждый четвертый россиянин возвращался на бывшую работу ради денег

Более четверти россиян возвращались к бывшим работодателям ради зарплаты
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Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Каждый четвертый опрошенный россиянин (28%) признался, что когда-либо возвращался на прежнее место работы. Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом большинство респондентов (69%) ответили отрицательно на этот вопрос. А 4% участников опроса пока не возвращались на предыдущую работу, но рассматривают такую возможность в настоящее время.

Более высокая зарплата — главный мотиватор для возвращения к прежнему работодателю, ее отметили 52% опрошенных. Чуть меньше (51%) ценят комфортную работу с руководителем. Удобное расположение офиса или предприятия — важный фактор для 41% опрошенных. Новые выгодные условия работы привлекают 36% респондентов. Столько же (36%) ценят комфортный график работы.

Для 35% важны дружная атмосфера в коллективе, и здоровая рабочая обстановка также является приоритетом для 35% участников исследования. Интересные задачи мотивируют 22% респондентов. Явная перспектива карьерного роста привлекает 16% опрошенных.

Ранее российский предприниматель объяснила, как работать с зумерами, чтобы они не увольнялись.

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