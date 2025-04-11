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Просьба позвонить во время алкогольного застолья закончилась избиением в Петербурге

«МК»: в Петербурге застолье с незнакомцами закончилось для мужчины избиением
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Depositphotos

В Петербурге алкогольное застолье с незнакомцами закончилось для мужчины избиением и ограблением. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает spb.mk.ru.

Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на Ленской улице. Мужчина распивал там спиртные напитки с незнакомцами — двумя женщинами и двумя мужчинами. Один из собутыльников попросил у него телефон, чтобы якобы позвонить, а затем стал избивать хозяина руками и ногами, от чего тот потерял сознание. Когда он очнулся, то заметил пропажу телефона и почти 29 тысяч рублей с банковского счета.

После этого пострадавший обратился в больницу. Врачи диагностировали у него множественные ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мужчина сообщил о случившемся в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее уральские подростки до крови избили школьника на камеру.

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