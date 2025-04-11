В Германии участились случаи нападения на автомобили Tesla

Der Spiegel: в ФРГ участились случаи нападения на салоны и автомобили Tesla

Участились случаи предположительно политически мотивированных нападений на автомобили и салоны компании Tesla. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Соответствующие данные издание публикует, опираясь на опрос, проведенный среди 16 земельных управлений уголовной полиции.

По его информации, за последние месяцы произошло несколько подобных случаев. Издание отмечает, что в федеральной земле Саксония с сентября прошлого года было совершено в общей сложности 16 нападений на автомобили Tesla и шоурум. Два случая в Дрездене и один в Лейпциге предположительно связаны с поджогом.

До этого сообщалось, что американский производитель электромобилей Tesla приостановил прием новых заказов на свои модели премиум-класса Model S и Model X в Китае. Компания не стала давать официальных комментариев по данному решению.

Ранее Китай ввел тарифы в размере 84% на ряд товаров из США в ответ на торговые пошлины, введенные администрацией Трампа на китайский импорт.

Ранее во Франции подожгли свыше десяти зарядных станций Tesla.