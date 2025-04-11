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В Словакии подсчитали ущерб от вспышки ящура

Минсельхоз: ущерб от вспышки ящура в Словакии может приблизиться к €100 млн
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Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач оценил предварительный экономический ущерб от вспышки ящура в стране почти в €100 миллионов. Об этом он рассказал в интервью телепрограмме «Teraz takto».

Чиновник заявил, что окончательная сумма может приблизиться к этой цифре с учетом всех расходов, понесенных государством в рамках борьбы с эпидемией. Это включает в себя не только компенсации фермерам, но и значительные затраты на приобретение дезинфицирующего оборудования, специальной техники и проведение других мероприятий по локализации и ликвидации очагов инфекции.

Хотя точный подсчет ущерба еще не завершен и продолжается сбор информации, Такач отметил, что в рамках противоэпизоотических мер было вынужденно уничтожено свыше 7 тысяч голов крупного рогатого скота на фермах, где зафиксировали заболевание.

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по оценке всех последствий вспышки ящура и дальнейшему предотвращению её распространения.

7 марта министерство сельского хозяйства Венгрии уведомило Еврокомиссию о регистрации новой вспышки ящура в округе Дьер-Мошон-Шопрон в Кисбайце — недалеко от венгерско-словацкой границы.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз продукции животноводства из ЕС из-за ящура.

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