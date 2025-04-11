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В Германии испугались муравьев, способных отключить электричество

DPA: в Германии бьют тревогу из-за агрессивного вида муравьев
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Shutterstock

Ученые в Германии бьют тревогу из-за активного распространения на север страны агрессивного вида муравьев Tapinoma magnum. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство DPA.

«Агрессивный вид муравьев распространяется все дальше на север Германии и угрожает отключить электроэнергию и интернет», — говорится в сообщении.

DPA уточняет, что в городе Кель в земле Баден-Вюртемберг уже были перебои с электроэнергией и интернетом из-за муравьев. Также утверждается, что Tapinoma magnum были также замечены во Франции и Швейцарии.

Как пишет mk.ru, Tapinoma magnum — выходец из западного Средиземноморья и Северной Африки, впервые эти насекомые были официально зарегистрированы в Рейнланд–Пфальце в 2009 году.

Ключевая особенность этого вида — наличие множества королев в одной колонии, что в разы ускоряет размножение и позволяет муравьям быстро расселяться. В результате образуются бесконечные суперколонии, занимающие площадь до нескольких гектаров.

МК уточняет, что Tapinoma magnum наносят значительный ущерб инфраструктуре: повреждают линии электропередачи и интернет-коммуникации. В некоторых немецких городах электрощиты и распределительные узлы оказались заселены колониями, что привело к техническим сбоям и экономическим потерям.

Ранее было названо средство, которое избавит от домашних муравьев и тараканов.

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