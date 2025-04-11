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В Госдуме отвергли идею создать реестр женатых россиян

Депутат Буцкая выступила против идеи создать реестр женатых россиян
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РИА Новости

Первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая отвергла идею создать реестр женатых россиян. Об этом она рассказала НСН.

По ее словам, в Госдуме не обсуждали такое предложение. Депутат подчеркнула, что государство не может решить многие вопросы, которые возникают внутри семьи, а также отрегулировать отношения в ней.

«Здесь нужно создать инфраструктуру помощи и поддержки для женщин, и никакими не реестрами. Конечно, мы не обсуждали и не прорабатывали такое предложение. Наоборот, мы только за все хорошее и доброе. На фоне этой идеи кто-то предлагал делать тем, кто женится, татуировки в виде обручального кольца или попросить Госдуму принять «закон об обручальном кольце», чтобы его надо было носить всегда», — сказала Буцкая.

Накануне центр «Сорок сороков» призвал ввести на «Госуслугах» возможность проверки семейного положения россиян. Депутат Госдумы Виталий Милонов положительно оценил эту инициативу, подчеркнув, что в соответствующем разделе портала можно будет получить не данные супруга или супруги, а узнать сам факт того, состоит ли человек в браке.

Ранее психолог оценила идею создать реестр женатых россиян.

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