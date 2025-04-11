В Госдуме отвергли идею создать реестр женатых россиян

Первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая отвергла идею создать реестр женатых россиян. Об этом она рассказала НСН.

По ее словам, в Госдуме не обсуждали такое предложение. Депутат подчеркнула, что государство не может решить многие вопросы, которые возникают внутри семьи, а также отрегулировать отношения в ней.

«Здесь нужно создать инфраструктуру помощи и поддержки для женщин, и никакими не реестрами. Конечно, мы не обсуждали и не прорабатывали такое предложение. Наоборот, мы только за все хорошее и доброе. На фоне этой идеи кто-то предлагал делать тем, кто женится, татуировки в виде обручального кольца или попросить Госдуму принять «закон об обручальном кольце», чтобы его надо было носить всегда», — сказала Буцкая.

Накануне центр «Сорок сороков» призвал ввести на «Госуслугах» возможность проверки семейного положения россиян. Депутат Госдумы Виталий Милонов положительно оценил эту инициативу, подчеркнув, что в соответствующем разделе портала можно будет получить не данные супруга или супруги, а узнать сам факт того, состоит ли человек в браке.

Ранее психолог оценила идею создать реестр женатых россиян.