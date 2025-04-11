Экс-главу Севастополя осудили за обход британских санкций

Королевский суд лондонского района Сазерк приговорил к тюремному заключению бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщает ТАСС.

«Я назначаю наказание в виде 40 месяцев (три года и четыре месяца) лишения свободы», — огласила приговор судья Сара Кокерилл.

Овсянникова признали виновным в обходе антироссийских санкций в период с февраля 2023 года по январь 2024 года. Сам экс-губернатор не считает себя виновным.

Его брата, бизнесмена Алексея Овсянникова, приговорили к одному году и трем месяцам тюрьмы условно по обвинениям в оказании помощи подсанкционному лицу.

По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), Овсянников получил переводы на сумму £65 тыс. на счет, открытый в одном из банков группы HBOS в Лондоне. Кроме того, у него были изъяты наличные в размере £77,5 тыс., которые, по мнению NCA, также могли быть получены в результате незаконной финансовой деятельности.

Дмитрий Овсянников был главой Севастополя с 2016 по 2019 год и заместителем главы Минпромторга России в 2015–2016 и 2019–2020 годах.

Ранее руководство Грузии обвинили в помощи России в обходе санкций.