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В Лондоне задержан экс-губернатор Севастополя Овсянников

ТАСС: за нарушение санкций задержан экс-губернатор Севастополя Овсянников

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РИА «Новости»

Британская полиция в Лондоне задержала за нарушение санкций экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Национальное агентстве по борьбе с преступностью (NCA) утверждает, что задержанный 22 января Овсянников нарушил режим персональных санкций, введенных против него правительством Британии. В частности, NCA утверждает, что Овсянников получал переводы на общую сумму в £65 тыс. на счет, который ранее был открыт в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. Также у Овсянникова были изъяты £77,5 тыс. наличными — NCA предполагает, что они также были получены в результате незаконных финансовых операций.

Овсянников находится под британскими санкциями с 2017 года, после того, как он стал губернатором Севастополя. Кроме того, до 2022 года он находился под аналогичными санкциями Евросоюза — но по суду добился отмены санкций, объявив, что более не является губернатором Севастополя и санкционный режим мешает вести ему бизнес на Кипре.

После увольнения с поста губернатора Севастополя Овсянников до 2020 года работал в Минпромторге — но был уволен после скандала в Ижевском аэропорту, где он отказался показать документы на посадке и стал материться в адрес работников воздушной гавани.

До этого Евросоюз ввел санкции против француза Темина, задержанного за обход мер против России.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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